قرعة الكاف تضع شبيبة الساورة وشبيبة القبائل في مجموعة واحدة

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”عن منافسي الأندية الجزائرية في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويتعلّق الأمر بكل من فريق شببية القبائل وشبيبة الساورة.

وتواجد الناديان الجزائريان في المجموعة الثانية إلى جانب كل من ليوبار أورلاندو بيراتس والإتحاد الليبي.

وجرت القرعة اليوم بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر، أن “الكناري” لم يتأهل إلى حد الأن بحكم انّه لم يلعب المباراة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.