قرعة “الكان”.. الخضر يصطدمون بكوت ديفوار في مجموعة صعبة
بقلم حواز عبد النور
جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون وأسفرت عن مجموعات صعبة.
القرعة التي جرت بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي” حضرها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” ومناجير المنتخب الوطني الأول “أمين لعبدي”.
القرعة غاب عنها مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي بسبب ارتباطه بالتحضير للتربص القادم للخضر المُقرر بداية شهر سبتمبر.
ووضعت القرعة أبطال إفريقيا في:
المجموعة الخامسة: غينيا الإستوائية – سيراليون – كوت ديفوار – الجزائر.
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