قرعة الكان.. الكاف تضع الخضر في المستوى الأول

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة مستويات قرعة النسخة القادمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وتستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندي يوم الثلاثاء المقبل مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا.

ووضعت الكاف المنتخب الوطني الجزائري في المستوى الأول وهو أمر منطقي باعتبار أن الخضر توجوا بآخر نسخة من الكان.

المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة) – الجزائر (حاملة اللقب) – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر – الغابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – غامبيا.