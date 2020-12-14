قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال.. مباريات مثيرة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال التي جرت في مدينة “نيون” السويسرية اليوم الإثنين، عن مباريات مثيرة.

حامل اللقب “بايرن ميونيخ” سيواجه “لازيو” في حين القمة ستكون بين “برشلونة” و”باريس سان جيرمان”.

“أتليتكو مدريد” سيواجه “تشيلسي” العنيد، أما “رونالدو” فسيعود للبرتغال لمواجهة “بورتو” رفقة “اليوفي”.

ريال مدريد سيواجه أتلانتا في مباراة مثيرة.

مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال:

بروسيا مونشغلادباخ – مانشستر سيتي

لازيو – بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد – تشيلسي

لايبزيغ – ليفربول

بورتو – جوفنتوس

برشلونة – باريس سان جيرمان

إشبيلية – بروسيا دورتموند

أتلانتا – ريال مدريد

ستجرى مباريات الذهاب للدور الثمن النهائي أيام: 16و17 فيفري بالإضافة إلى 23 و24 فيفري 2021.

في حين مباريات العودة ستكون أيام: 9 و10 مارس بالإضافة إلى 17 و18 مارس 2021.