قرعة دوري أبطال أوروبا.. إثارة كبيرة منتظرة

لم يتأهل حتى الآن إلى ربع نهائي “التشامبينزليغ”، سوى 4 فرق وهي: “أتلانتا”، “أتلتيكو مدريد” و”لايبزيغ” بالإضافة إلى “باريس سان جيرمان”.

وتتبقى 4 مباريات في إياب ثمن النهائي، لحسم هوية باقي المتأهلين، أين سيواجه “تشيلسي” نادي “بايرن ميونيخ” ويحل “نابولي” ضيفًا على برشلونة، فيما يستقبل “مانشستر سيتي” نظيره “ريال مدريد”، ويلتقي “يوفنتوس بفريق “ليون”.

الإتحاد الأوروبي قرر القيام بقرعة كل من ربع النهائي والنصف النهائي بشكل استثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاءت قرعة الدور الربع النهائي على الشكل الآتي:

ريال مدريد أو مانشستر سيتي – أولمبيك ليون أو جوفنتوس… (المباراة الأولى)

لايبزيغ – أتليتكو مدريد.. (المباراة الثانية)

نابولي أو برشلونة – تشيلسي أو بايرن ميونيخ…. (المباراة الثالثة)

أتلانتا – باريس سان جيرمان… (المباراة الرابعة)

وجاءت قرعة الدور النصف النهائي على الشكل الآتي:

الفائز من المباراة الأولى – الفائز من المباراة الثالثة

الفائز من المباراة الثانية – الفائز من المباراة الرابعة

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر نقل كافة مباريات البطولة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

كما ستقام كافة الأدوار المتبقية بنظام المباراة الواحدة بشكل استثنائي، مما يعني عدم وجود مواجهتي ذهاب وإياب في أي دور حتى نهاية البطولة.

وسيحتضن ملعبا “النور” و”جوزي ألفالادي” كافة المباريات المتبقية، بينما ستقام المباراة النهائية في ملعب “النور”، الذي استضاف نهائي 2014.