قرعة دوري الأبطال.. مباريات مثيرة في الدور الربع نهائي !!

أسفرت القرعة التي جرت اليوم في مدينة “نيون” السويسرية، عن مباريات مثيرة في الدور ربع نهائي من دوري الأبطال.

ومثلما جرت العادة تتواجد 3 أندية من الليغا كأكثر بطولة ممثلة في هذا الدور وفريقين من الكالتشيو والبريمرليغ.

في حين بايرن ميونيخ هو الممثل الوحيد للبوندسليغا.

سيكون حامل اللقب ريال مدريد في مواجهة وصيفه الموسم الماضي جوفنتوس في أبرز مباريات الدور ربع نهائي.

في حين داربي إنجليزي خالص سيجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، والبايرن سيواجه على إشبيلية.

من جهة أخرى، سيواجه برشلونة ضيفه روما الإيطالي.

مباريات الدور الربع نهائي

برشلونة – روما

إشبيلية – بايرن ميونيخ

جوفنتوس – ريال مدريد

ليفربول – مانشستر سيتي