قرعة دوري الأمم الأوروبية تسفر عن مواجهات نارية

أجريت أمس الخميس، قرعة دوري الأمم الأوروبية، بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، تضم الثلاثة الأولى منها 4 مجموعات من أربعة منتخبات، فيما ضمّ المستوى الرابع مجموعتين.

وتعتبر المجموعة الثانية، من المستوى الأول، من المجموعات النارية التي أسفرت عنها هذه القرعة، كونها تضم كل من ايطاليا، بلجيكا، وفرنسا.

وجاء نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية، كاملة على النحو التالي:

المستوى الأول

المجموعة الأولي: كرواتيا – البرتغال – بولندا – اسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا – بلجيكا – فرنسا –

المجموعة الثالثة: هولندا – المجر – ألمانيا – البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: إسبانيا – الدنمارك – سويسرا – صربيا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولي: جمهورية التشيك – أوكرانيا – ألبانيا – جورجيا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – فنلندا – إيرلندا – اليونان.

المجموعة الثالثة: النمسا – النرويج – سلوفينيا – كازاخستان.

المجموعة الرابعة: ويلز – آيسلندا – مونتنيجرو – تركيا.

المستوى الثالث

المجموعة الأولي: السويد – أذربيجان – سلوفاكيا – إستونيا.

المجموعة الثانية: رومانيا – كوسوفو – قبرص – ليتوانيا أو جبل طارق.

المجموعة الثالثة: لوكسمبورج – بلغاريا – إيرلندا الشمالية – بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: أرمينيا – جزر فارو – مقدونيا الشمالية – لاتفيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولي : ليتوانيا أو جبل طارق – سان مارينو – ليشتنشتاين.

المجموعة الثانية: مولدوفا – مالطا – أندورا.