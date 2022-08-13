قرعة دوري المؤتمرات تضع رباعي الخضر بنادي نيس في ورطة

أوقعت قرعة تصفيات الدور الأخير، لدوري المؤتمرات الأوروبي، نادي نيس الفرنسي، في مواجهة فريق من الكيان الصهيوني.

وسيكون رباعي المنتخب الوطني، هشام بوداوي، يوسف عطال، أندي ديلور، وبلال براهيمي، في موقف محرج عند مواجهة فريق مكابي تل أبيب الصهيوني.

كما سيُلعب، لقاء الذهاب، بالأراضي الفلسطينية المُحتلة بتاريخ 18 أوت الجاري، على أن لقاء العودة بفرنسا، بتاريخ 25 أوت.

ومن المنتظر، أن يواجه رباعي الخضر مشاكل مع إدارة النادي في حال رفضهم التنقل للكيان الصهيوني، للعب اللقاء.

ويجدر للإشارة، سبق لإدارة نيس أن فرضت على اللاعب هشام بوداوي، إجبارية التنقل مع الفريق، للكيان الصهيوني، قبل موسمين، برسم مباريات الأوروبا ليغ.