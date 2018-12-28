قرعة رابطة الأبطال..السياسي في المستوى الثالث والساورة في المستوى الرابع

سيتعرف ممثلا الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، شباب قسنطينة وشبيبة الساورة، اليوم الجمعة، على منافسيهما في دور المجموعات من هذه المنافسة.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المشاركة في سحب قرعة دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، ضمن أربعة مجموعات.

ووضع هذا التصنيف فريق شباب قسنطينة، في المستوى الثالث، إلى جانب كل من، أسيك ميموزا، أورلاندو بيراتس، ونادي سيمبا.

بينما تواجد فريق شبيبة الساورة، في المستوى الرابع، رفقة أف سي بلاتينيوم، الإسماعيلي المصري، ولوبي ستارز.

ومن خلال هذا التصنيف، يتضح أن هناك احتمال كبير، أن يتواجد ممثلا الجزائر في هذه المنافسة الإفريقية، ضمن نفس المجموعة.