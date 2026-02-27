قرعة رابطة الأبطال تضع آيت نوري والسيتي في مواجهة الريال

سيخوض الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، وناديه مانشستر سيتي الانجليزي، مواجهة قوية، في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعقب قرعة الدور الـ16، لدوري الأبطال، التي أجريت اليوم الجمعة، تعرف آيت نوري، وناديه مانشستر سيتي، على منافسهم المقبل، والذي سيكون ريال مدريد الاسباني.

وتعد هذه المباراة التي ستجمع السيتي، بالريال، من أقوى وأصعب مباريات هذا الدور الـ16 من “التشامبيانزليغ”.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب باسبانيا، في الفترة ما بين 10، 11 مارس، فيما يلعب لقاء العودة بانجلترا بتاريخ 17، 18 من نفس الشهر.

يذكر أن سحب قرعة الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا، جرت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسويسرا.