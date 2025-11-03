قرعة رابطة الأبطال تضع المولودية في المجموعة الثالثة رفقة ماميلودي صان داونز

أوقعت قرعة دور المجموعات، لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، والتي أجريت اليوم الإثنين، فريق مولودية الجزائر، في المجموعة الثالثة.

وجاء فريق مولودية الجزائر، في التصنيف الثالث، من هذه المجموعة الثالثة، والتي يعتليها فريق ماميلودي صان داونز.

كما يواجه فريق المولودية، في هذا الدور من رابطة أبطال إفريقيا، كل من فريقي الهلال السوداني، وأفسي ليبوبو من الكونغو الديمقراطية.

وبالنظر للأندية التي تضمها هذه المجموعة، سيخوض فريق مولودية الجزائر، مباريات جد قوية، في سعيه لتشريف الراية الوطنية، بتجاوز هذا الدور.