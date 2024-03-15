قرعة ربع نهائي دوري الأبطال تسفر عن مواجهات نارية

أجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور الربع نهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

وستكون المواجهة الأولى ضمن هذا الدور، بين العملاق البافاري، بايرن ميونخ، في مواجهة فريق ارسنال الانجليزي.

فيما وضعت هذه القرعة، نادي باريس سان جيرمان، في مواجهة مادي برشلونة، في قمة كروي تعد بالكثير.

ولحساب ذات الدور، يصطدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالنادي الملكي ريال مدريد، فيما يواجه بوريسيا دورتموند الألماني، أتليتيكو مدريد.