قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. مُباريات مُثيرة !

الرياضة
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قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. مُباريات مُثيرة !
بقلم أمير بهلول

أسفرت قرعة دور الربع النهائي عن منافسة دوري الأبطال التي جرت اليوم الجمعة عن مُباريات مُثيرة.

مباريات الدور الربع النهائي لدوري الأبطال:

المباراة 1: مانشستر سيتي – بورسيا دورتموند

المباراة 2ّ: بورتو –  تشيلسي

المباراة 3: بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان

المباراة 4: ريال مدريد – ليفربول

قرعة الدور النصف النهائي:

الفائز من المباراة 3 يواجه الفائز من المباراة 1

الفائز من المباراة 4  يواجه الفائز من المباراة 2

هذا وستجرى مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 6 و7 أفريل في حين الإياب ستكون يومي 13 و14 أفريل.

أما مباريات الذهاب لنصف النهائي يومي 27 و28 أفريل والإياب ستجرى يومي 4 و5 ماي.

في حين المباراة النهائي ستجرى يوم السبت 29 ماي المقبل.


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