قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. مُباريات مُثيرة !

أسفرت قرعة دور الربع النهائي عن منافسة دوري الأبطال التي جرت اليوم الجمعة عن مُباريات مُثيرة.
مباريات الدور الربع النهائي لدوري الأبطال:
المباراة 1: مانشستر سيتي – بورسيا دورتموند
المباراة 2ّ: بورتو – تشيلسي
المباراة 3: بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان
المباراة 4: ريال مدريد – ليفربول
قرعة الدور النصف النهائي:
الفائز من المباراة 3 يواجه الفائز من المباراة 1
الفائز من المباراة 4 يواجه الفائز من المباراة 2
هذا وستجرى مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 6 و7 أفريل في حين الإياب ستكون يومي 13 و14 أفريل.
أما مباريات الذهاب لنصف النهائي يومي 27 و28 أفريل والإياب ستجرى يومي 4 و5 ماي.
في حين المباراة النهائي ستجرى يوم السبت 29 ماي المقبل.
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