قرعة كأس أمم إفريقيا.. الخضر يتعرفون على منافسيهم اليوم ومواجهة واردة أمام الفراعنة

يترقب المنتخب الوطني أمسية اليوم الثلاثاء مراسم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، حيث يحضرها رئيس الإتحاد الجزائر ي لكرة القدم شرف الدين عمارة ومناجير المنتخب الوطني أمين لعبدي.

وستقام بطولة كأس أمم أفريقيا المرتقبة خلال الفترة من 9 جانفي وحتى 6 فيفري من العام المقبل 2022، وبحسب ما أعلنه الكاف، فإن المباراة الافتتاحية ستقام يوم الأحد 9 جانفي، على ملعب أولمبي المبني حديثا في العاصمة ياوندي.

وكشف “الكاف” عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 أوعية يضم كل منها 6 منتخبات، مشيرا إلى أن تحديد التصنيف جاء بناء على تصنيف التحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي صدر في 12 أوت 2021 (الترتيب الأخير الذي صدر قبل تاريخ سحب القرعة).

وجاء التصنيف على النحو التالي:

المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الغابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – غاميا.

وسيتم وضع المنتخبات الـ4 الأولى في الوعاء 1 جنبا إلى جنب مع المضيفة، الكاميرون وحامل اللقب الجزائر، سيتم تخصيص الفرق الـ18 المتبقية للأوعية الـ3 المتبقية (2 و 3 و4) حسب ترتيبها تنازليا، وستقسم 24 منتخبا إلى 6 مجموعات بالقرعة ووفقا لموقع المنتخبات في تصنيف الـ”فيفا”.

ما يعني أن المنتخب الجزائري قد يواجه المنتخب المصري بسبب عدم تواجد المنتخبين في نفس المستوى الأول والتصنيف السيئ لمنتخب الفراعنة.