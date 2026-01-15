قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات تضع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى

تعرفت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، على المجموعة التي سيشاركن ضمنها، في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، التي أجريت اليوم الخميس، المنتخب الوطني للسيدات، في المجموعة الأولى “أ”.

وستواجه سيدات المنتخب الوطني، ضمن هذه المجموعة، كل من منتخبات، المغرب، السنغال، وكينيا.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 ستُقام في الفترة ما بين 17 مارس إلى 3 أفريل المقبل.