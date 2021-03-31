قرعة كأس إفريقيا.. الجزائر تتعرف على منافسيها في هذا اليوم!

يتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم على منافسيه في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون يوم 25 جوان المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية عن تحديد موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 10 جانفي و6 فيفري من العام المقبل.

وحجز 23 منتخبا بطاقة عبورهم لهذه النسخة التي كان من المقرر أن تقام في مطلع العام الجاري، لكنها تأجلت بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا على أجندة التصفيات.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة كل من الكاميرون البلد المضيف، المغرب، مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا، السودان، غامبيا، الغابون، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر، جزر القمر، الجزائر، زيمبابوي، السينغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، إثيوبيا ونيجيريا. في انتظار تحديد آخر المتأهلين بين منتخبي بنين وسيراليون اللذين تأجلت مباراتهما أمس الثلاثاء 30 مارس 2021.