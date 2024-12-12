قرعة كأس الجمهورية تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر، بنظامها الجديد، التي سحبت اليوم الخميس، عن مواجهات واعدة.

وسيشارك 64 فريقا في هذا الدور، منهم الأندية الـ16 من الرابطة المحترفة، و18 ناديا من رابطة الهواة بمجموعتيها وسط-شرق ووسط-غرب، بالإضافة لـ27 ناديا من رابطة ما بين الجهات، وثلاثة أندية من الرابطات الجهوية.

وستلعب كل مواجهات الدور الـ32 من كأس الجزائر أيام الثاني والثالث والرابع جانفي 2025، باستثناء مواجهات ممثلي الجزائر في منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف التي تم تقديمها لتاريخ 31 ديسمبر الجاري و1جانفي المقبل.

أما مواجهات الدور الـ16 لمنافسة الكأس، فتمت برمجتها أيام الـ10 والـ11 جانفي.

وجاءت قرعة الدور الـ32 لمنافسة كأس الجزائر، التي تم سحبها بمركز نادي الجيش ببني مسوس على النحو التالي:

المباراة رقم 1 - إتحاد بلعباس vs شبيبة عزازڤة

المباراة رقم 6 – شبيبة الساورة vs إتحاد خنشلة

المباراة رقم 18 – نجم بن عكنون vs مولودية الجزائر

المباراة رقم 15 – ترجي مستغانم vs وداد تيسمسيلت

المباراة رقم 19 – إتحاد الشاوية vs وداد مستغانم

المباراة رقم 21 – إتحاد عنابة vs شباب عين ياقوت

المباراة رقم 24 – شباب حي الجبل vs أولمبي واد الفضة

المباراة رقم 25 – نادي تقرت vs رائد بوقاعة

المباراة رقم 26 – نصر الفجوج vs مولودية البيض

المباراة رقم 29 – شبيبة بجاية vs إتحاد حاسي الرمل

المباراة رقم 30 – مولودية سيدي عبد المؤمن vs أمال العلمة

المباراة رقم 31 – مولودية العلمة vs وفاق سطيف

المباراة رقم 13- اتحاد النزلة vs نجم القليعة

المباراة رقم 27 – أولمبي أقبو vs شباب قسنطينة

المباراة رقم 16 – شبيبة تيارت تستقبل vs نجم ثنية العابد

المباراة رقم 04 – اتحاد البليدة vs اتحاد سدراتة

المباراة رقم 09 – اتحاد سيدي سعيد تلمسان vs اتحاد سطيف

المباراة رقم 08 – نجم مقرة vs مستقبل الرويسات

المباراة رقم 12 – اتحاد الحراش vs نصر حسين داي

المباراة رقم 03 – نجم بوعقال vs شباب بني تامو

المباراة رقم 11 – ترجي قالمة vs شبيبة القبائل

المباراة رقم 05- رائد القبة vs غالي معسكر

المباراة رقم 22 – مولودية بجاية vs جمعية الخروب

المباراة رقم 32- مولودية بلدية بريكة vs الشبيبة الرياضية جيجل

المباراة رقم 17 – شباب بلوزداد vs شباب الزاوية

المباراة رقم 28 : مستقبل شباب أرزيو vs مولودية الشهداء الأبيض سيدي

المباراة رقم 14 : اتحاد بسكرة vs شباب المشرية

المباراة رقم 10 : الاتحاد الرياضي بشار الجديد vs مولودية وهران

المباراة رقم 20 : اتحاد بلدية الكرمة vs جمعية الشلف

المباراة رقم 23 : شباب سنجاس vs نادي بارادو

المباراة رقم 2 : شباب عين تموشنت vs شباب باتنة

المباراة رقم 7 : اتحاد العاصمة vs أولمبيك المقرن

والجدول أدناه يوضح مواجهات الأدوار المتقدمة من منافسة كأس الجزائر 2025