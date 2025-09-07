قرعة كأس الجمهورية تكشف عن مواجهات مثيرة في الرابطات الجهوية

أسفر سحب قرعة الدور الجهوي الأول والثاني لكأس الجمهورية على مستوى الرابطات الجهوية، لعنابة، سعيدة، وهران، باتنة، بليدة، قسنطينة والجزائر، عن مواجهات مثيرة وواعدة بين فرق تسعى لصناعة المفاجأة ومواصلة المشوار في أعرق منافسة كروية بالجزائر.

قرعة الدور الجهوي الأول والثاني لكأس الجمهورية الخاصة برابطة عنابة الجهوية

مباريات الدور الجهوي الأول (12 و13 سبتمبر 2025)

وفاق الشط - وفاق سوق أهراس

خضراوي سدراتة – اتحاد سيدي عمار

جمعية قدماء الحمامات – أمل البوني

وفاق تبسة – فرفوس بئر العاتر

مباريات الدور الجهوي الثاني (10 و11 أكتوبر 2025)

الفائز من (02) – أمل بئر بوحوش

الفائز من (04) – الفائز من (03)

اتحاد سدراتة – ترجي قالمة

الفائز من (01) – نصر الفجوج

اتحاد بوخضرة – اتحاد تبسة

رابطة سعيدة الجهوية

الدور الجهوي الأول (13 سبتمبر 2025)

اتحاد بابا علي – رجاء تيارت (ملعب عين الحديد)

سريع المحمدية – اتحاد بوحنيفية (ملعب مفلح عواد)

شباب جنين مسكين – أكاديمية فروحة (ملعب المحمدية)

الدور الجهوي الثاني (10 و11 أكتوبر 2025)

الفائز من (01) : معفى الفائز من (03) – الفائز من (02)

رابطة وهران الجهوية (الدور الجهوي الأول)

شباب حمام بوغرارة – أمل عرابة

مولودية الحجاج – اتحاد باب العسة

وفاق جديوية – مشعل سيدي الشحمي

مستقبل شبيبة أرزيو – شباب العامرية

رائد غرب وهران – أتلتيك الشهايرية

وفاق أولاد ميمون – اتحاد وهران

شباب الحناية – مشعل فلاوسن

أولمبيك بلعباس – وفاق أولاد بوجمعة

أولمبيك مرسى الحجاج – مولودية مغنية

كوكب يلل – نادي بطيوة

وفاق بئر الجير – مولودية سيدي علي بوسيدي

شباب بلعباس – شباب تسالة

أولمبيك بوخنفيس – شباب بن باديس

رابطة باتنة الجهوية (الدور الجهوي الأول)

اتحاد نقاوس – شباب عين جاسر

أمال برج بن عزوز – مستقبل المسيلة

اتحاد العناصر – سبورتينغ البرج

أمل سيدي خالد – شباب سريانة

سريع بلعايبة – وفاق السوامع

براعم باتنة – شباب برج غدير

اتحاد طولقة – أولمبي مجانة

ترجي أريس – نجم ثنية العابد

شباب أهلي برج بوعريرج – نجم برج بوعريرج

مولودية البرج – قدماء جمعية الرياضيين علي النمر

مولودية لغروس – أولمبي المسيلة

شبيبة محارقة : معفى

رابطة بليدة الجهوية (الدور الجهوي الأول و الثاني)

رابطة قسنطينة الجهوية (الدور الجهوي الأول و الثاني)

رابطة الجزائر الجهوية (الدور الجهوي الأول و الثاني)