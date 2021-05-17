قرعة كأس الرابطة.. القمة في وهران والشبيبة في تنقل صعب إلى بسكرة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة المحترفة اليوم الإثنين عن مباريات نارية بين كبار الأندية الجزائرية.
الدور الربع النهائي من منافسة كأس الرابطة
إتحاد بسكرة – شبيبة القبائل
نجم مقرة – شبيبة الساورة
إتحاد العاصمة – أولمبي المدية
مولودية وهران – وداد تلمسان
الدور نصف النهائي من كأس الرابطة
الفائز من مباراة إتحاد بسكرة – شبيبة القبائل أمام الفائز من مباراة مولودية وهران – وداد تلمسان
الفائز من مباراة نجم مقرة – شبيبة الساورة أمام الفائز من مباراة إتحاد العاصمة – أولمبي المدية
التعليقات (0)