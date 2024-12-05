قرعة كأس العالم للأندية تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت اليوم الخميس، بمدينة ميامي الأمريكية، عن مواجهات نارية مرتقبة، في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة الجديدة من مونديال الأندية، بمشاركة 32 ناديا، في الفترة الممتدة من 15 جوان إلى غاية 13 جويلية 2025. وخلال هذه الفترة ستلعب 36 مباراة.

وجاءت قرعة دور مجموعات كأس العالم 2025 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو – الأهلي – إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان – أتلتيكو مدريد – بوتافوغو – سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ – بوكا جونيورز – بنفيكا – إنتر ميامي

المجموعة الرابعة: فلامنغو – تشيلسي – كلوب ليون – الترجي التونسي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت -مونتيري – إنتر ميلان – أوراوا ريد دايمونز

المجموعة السادسة: فلومينينسي – بوروسيا دورتموند – أولسان هيونداي – ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – الوداد – يوفنتوس – العين

المجموعة الثامنة: ريال مدريد – الهلال – سالزبورغ – باتشوكا

كما ستكون مواجهات الأندية العربية في هذه البطولة على النحو التالي: