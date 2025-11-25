قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب الجزائري في التصنيف الثالث

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، المنتخب الجزائري ضمن التصنيف الثالث في قرعة كأس العالم 2026، المقرر إجراؤها يوم 5 ديسمبر في واشنطن.

وحسب تصنيف “الفيفا”، فقد جاء “الخضر” في التصنيف الثالث إلى جانب منتخبات: مصر، أسكتلندا، تونس، النرويج، الباراغواي، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، بنما، أوزباكستان، قطر، والسعودية.

هذا التصنيف يجعل إمكانية وقوع الجزائر مع عملاقين من التصنيفين الأول والثاني واردة، مع احتمال وجود منتخب أوروبي ثانٍ في المجموعة نفسها وفق لوائح الفيفا.

وستُقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا موزّعين على 12 مجموعة، سيتم فيها سحب 42 منتخبًا مباشرة فيما تبقى 6 مقاعد إضافية تحسم عبر الملحق العالمي في شهر مارس المقبل.

وتتكوّن كل مجموعة من 4 منتخبات: واحد من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة. علما أن المنتخبات المتأهلة من الملحق العالمي توضع تلقائيًا في التصنيف الرابع.

ويمنع أن تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من القارّة نفسها. باستثناء أوروبا (UEFA) إذ يمكن أن تضم مجموعتان كحد أقصى أكثر من منتخب من نفس القارّة في المجموعة الواحدة.

كما قررت “فيفا” وضع أفضل منتخبين (حسب التصنيف والنتائج) في طرفين متعاكسين من الجدول، لضمان عدم التقائهما قبل المباراة النهائية.