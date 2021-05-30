قرعة كأس العرب تضع شُبان الخضر في مجموعة صعبة

الرياضة
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قرعة كأس العرب تضع شُبان الخضر في مجموعة صعبة
بقلم إسماعيل عشاش

وضعت قُرعة كأس العرب للمنتخبات، شُبان الخضر لفئة أقل من 20 عاما، في مجموعة صعبة، مع مُنظم الدورة مصر، في قمة ستكون مثيرة بكل تأكيد. وستكون تشكيلة المدرب مُحمد لاسات، على مع مُلاقاة كل من النيجر وموريتانيا.

وستنطلق المُنافسة الرسمية، على أرض الكنانة، بداية من الـ20 من شهر جوان القادم الى غاية السادس من جويلية للعام الجاري.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا.

وستجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر، يوم 20 يونيو.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 16 منتخبا.

وتنظم مصر بطولة كأس العرب في لعبة كرة الصالات، وفي كرة القدم للشباب، وكرة القدم النسائية.


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