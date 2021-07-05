قرعة كأس العرب للمنتخبات.. الجزائر تواجه الإمارات ليبيا وجيبوتي

أسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات لفئة أقل من 17 سنة عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية رفقة كل من الإمارات، ليبيا وجيبوتي.

وستنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة التي ستقام بالمغرب يوم 29 جويلية الجاري، والتي ستدوم إلى غاية 15 أوت المقبل.

للتذكير، فإن المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة سيخوض نهائي كأس العرب للمنتخبات يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة امام المنتخب السعودي.