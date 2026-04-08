قرعة “كان” لأقل من 17 عاما تضع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة

تعرف المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، على منافسيه، في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وأجريت ظهر اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والتي ضمت المنتخب الوطني.

وأسفرت نتائج هذه القرعة، عن وضع المنتخب الوطني، في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من منتخبات السنغال، جنوب إفريقيا، وغانا.

يذكر أن أصحاب المنتخبات التي ستبلغ ربع نهائي هذه البطولة، ستتأهل تلقائيا إلى كأس العالم لأقل من 17 عاما، فيما سيتم تحديد مقعدين إضافيين، بمباريات فاصلة تجمع بين 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.