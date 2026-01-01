قرعة “كان 2026” لكرة اليد تضع المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى

تعرف المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الخميس، على منافسيه في دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وأدرجت هذه القرعة التي أجريت اليوم الخميس، أدرجت، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى، من هذه النسخة الـ27 للبطولة الافريقية، حسب الاذاعة الوطنية.

كما سيواجه المنتخب الوطني، في مجموعته الأولى، كل من منتخبات نيجيريا، ثم البلد المنظم رواندا، ثم منتخب زامبيا.

يذكر أن هذه الطبعة الـ27 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، ستجرى برواندا، في الفترة ما بين 21 جانفي الجاري، إلى غاية 31 من ذات الشهر.