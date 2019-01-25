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قرعة كوبا أمريكا 2019: مجموعة صعبة للأرجنتين وسهلة للبرازيل

الرياضة
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قرعة كوبا أمريكا 2019: مجموعة صعبة للأرجنتين وسهلة للبرازيل
بقلم وافي مهاجري

أعلنت اليوم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيلي هذا الصيف، وتضم البطولة 12 منتخب تقسم إلى 3 مجموعات، وتنطلق البطولة في 14 جوان المقبل.

وحسب نظام البطولة يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المركز الثالث.
وتضم قارة أمريكا الجنوبية 10 دول فقط ولهذا السبب يتم استدعاء منتخبين من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة، وفي هذه النسخة تم استضافة المنتخبين الياباني والقطري.
إليكم المجموعات:
المجموعة الأولى:
البرازيل – بوليفيا – فنزويلا – بيرو
المجموعة الثانية:
الأرجنتين – كولومبيا – باراغواي – قطر
المجموعة الثالثة:
الأوروغواي – الإكوادور – اليابان – تشيلي


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