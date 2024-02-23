قرعة متوازنة لنجوم الخضر في “الأوروبا ليغ”

تعرف لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، على منافسيهم في الدور 16 من منافسة الأوروبا ليغ.

وأسفرت القرعة، عن وقوع المدافع الدولي ونادي فياريال عيسى ماندي، في مواجهة نادي مارسيليا الفرنسي.

وسيواجه حسام عوار رفقة فريقه روما المنافس برايتون الإنجليزي، وبن ناصر رفقة الميلان سيواجهان سلافيا براغ التشيكي.

كما سيواجه مهاجم الخضر ياسين بن زية رفقة فريقه غاراباخ الأذربيجاني منافسه في هذا الدور بايرن ليفركوزن.

كما جاءت بقية المواجهات على النحو التالي:

سابارتا براغ * ليفربول

بنفيكا * غلاسكو رانجرز

فرايبورغ * واست هام

سبورتينغ لشبونة * أتلانتا

وللإشارة، ستجرى مواجهات ذهاب الدور 16 للأوروبا ليغ بتاريخ 7 مارس، بعدها بأسبوع ستجرى مواجهات الإياب بتاريخ 14 مارس.