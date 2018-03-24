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قرعة نصف نهائي كأس الجمهورية غدا بمقر التلفزيون العمومي

الرياضة
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قرعة نصف نهائي كأس الجمهورية غدا بمقر التلفزيون العمومي
بقلم عبد النور حواز

قررت اللجنة المُنظمة لمنافسة كأس الجمهورية موبيليس برمجة قرعة الدور نصف النهائي أمسية غدا الأحد ال25 مارس 2018.

وستنطلق عملية القرعة بداية من الساعة 18:00 بمقر التلفزيون الجزائري العمومي على غير العادة.

وأعلمت لجنة الكأس في بيانها الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي بضرورة إرسال مُمثل واحد فقط لحضور القرعة وذلك لأسباب تنظيمية.

وتأهلت لهذا الدور فرق مولودية الجزائر، شبيبة القبائل إضافة إلى إتحاد بلعباس وشباب الزاوية المُفاجأة  والناشط في القسم الجهوي الأول.

ومن المؤكد أن قرعة الدور نصف النهائي ستفرز مُباراتين في القمة.


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