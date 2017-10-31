قروص حلال من cnep تصل حتى 10 ملايير

النهار تنشر أسماء الوكالات النموذجية التابعة للبنك المعنية بمنح القرض

قررت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب» الرفع من عتبة القروض «حلال» الموجهة لاقتناء مساكن إلى عتبة مئة مليون دينار، أي ما يعادل عشرة ملايير سنتيم، حتى يتمكن المعنيون من اقتناء «فيلات فاخرة» شريطة أن يكون المستفيد قادرا على التسديد.

قالت مديرة تمويل المشاريع السكنية عن طريق الصيرفة الإسلامية، سهلية كورتة، في التصريح الخاص لـ النهار بأن منح القروض سيكون بالاستناد إلى قدرة الشخص في التسديد وبالاستناد على الراتب الشهري وكذا عامل السن، وأفادت بأنه كلما كانت قيمة المساهمة الشخصية مرتفعة كلما تم تقليص قيمة الدفع الشهري للمستفيد من القرض، قبل أن تكشف عن تحضير 33 وكالة نموذجية عبر التراب الوطني، تحصلت النهار على عناوينها، ستشرع في منح قروض «حلال» في المستقبل القريب خضع أصحابها لتكوين خاص من أجل تسهيل العملية.

وكانت مديرة التسويق على مستوى «كناب بنك» بهية قاسيوي، قد أكدت في تصريح خصت به $ على أن البنك سيطلق قروضا من دون فوائد لفائدة الزبائن الراغبين في شراء شقق أو «فيلات» بغض النظر عن القطاع التابع له سواء كان عاما أو خاصا وبنسبة تمويل تصل إلى 90% من قيمة المسكن، وقالت إن القروض ستمكن زبائن البنك من شراء مساكن على شاكلة شقق فيلات «قديمة أو جديدة» مشيدة من طرف خواص أو مؤسسات عمومية، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري OPGI والمرقين العقاريين، حيث يقوم البنك بتمويل المسكن من خلال قرض غير مسقف وتصل نسبته إلى 90 من المئة، وأكدت على أن الفئة العمرية المرشحة للاستفادة من القرض تتراوح بين 21 و70 سنة، ويكون لديها مدخول سواء عن طريق كشف راتب أو عن طريق إثباتات أخرى في إشارة صريحة منها إلى فئة التجار.

وأوضحت مسؤولة التسويق في تصريحها دائما، أن البنك هو من سيتكفل بشراء المسكن الموجه لغرض سكني فقط وليس مهني، ويقوم بتأجيره لفائدة الزبون لمدة تتراوح بين السنتين وثلاثين سنة، وأشارت إلى أن عدد الوكالات المعنية بمنح القرض يقدر بـ33 في بادئ الأمر، ليتم تعميمها فيما بعد على باقي الوكالات، وأشارت إلى أنه سيتم فتح نافذة لاستقبال الزبائن.

وأوضحت المتحدثة بأن المستفيد من المنتوج الجديد لا يمكن للبنك التنازل عليه، إلا بعد استرداد كافة الأموال والتي ستكون عن طريق إيجار بمبلغ مالي متفق عليه مسبقا.

هذه هي عناوين 33 وكالة بنكية تابعة لـ«كناب بنك» حسب الشبكة التي ستطلق قروضا «حلال»:

الجزائر وسط: وكالة 102، وكالة فرحات عباس «130»، وكالة بن عكنون «132»، وكالة حظيرة الحرية «127».

الجزائر شرق: وكالة سعيد حمدين «606»، بومرداس «114»، الجوهرة «604»، ليفارجيه «605».

الجزائر غرب: وكالة بواسماعيل «119»، اسطاوالي «125»، شراڤة «122»، القليعة «121».

البليدة: وكالة الموز «161»، بوفاريك «153».

تيزي وزو: وكالة عبان رمضان «201»، لعمالي «207»، برج منايل «117».

-البويرة: وكالة «214».

بجاية: وكالة جيجل «260»، الحرية «802»، أقبو «801»، الولاية «209».

سطيف: وكالة ولاية سطيف «351»، برج بوعريريج «369»، بسكرة «363».

وهران وسط: «وهران ولاية 401»، بئر الجير «411».

وهران شرق: وكالة مستغانم «424».

الشلف: وكالة تيارت «504».

غرداية: وكالة غرداية 551.

تلمسان: وكالة تلمسان «IMAMA» «470»

قسنطينة: وكالة الخروب «253».

عنابة: الجهة الغربية «302»