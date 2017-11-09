قروض أونساج لإنشاء شركات جمع النفايات بداية من 2018

قالت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي،أنه سيتم فتح المجال للشباب الراغب في إنشاء لجمع النفايات بداية من السنة المقبلة.

وفي تصريح خصت به “النهار أونلاين” اليوم، قالت زرواطي إنه وفي إطار تطبيق قرار جمع النفايات من قبل الشركات الخاصة بداية من السنة المقبلة.

سيتم فتح المجال أمام جميع الشباب الراغبين في إنشاء شركات خاصة لجمع النفايات.

وهذا عن طريق الاستفادة من قروض أونساج وجميع المكانيزمات التي سخرتها الدولة.

كما أشارت الوزيرة في هدا السياق إلى أن المجال مفتوح امام كل الخواص لإنشاء شركات خاصة تهتم بجمع النفايات.