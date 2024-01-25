قروض الصيرفة الإسلامية للعقار.. الوزير يكشف الجديد           

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، أنه سيتم قريبا المصادقة على مرسوم تنفيذي سيسمح بمنح منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل اقتناء سكن نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية.

ونقلا عن وأج أكد فايد خلال جلسة للأسئلة الشفوية، بالبرلمان أن النص الذي عرض الشهر الجاري خلال اجتماع للحكومة في قراءة ثانية يهدف الى تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغا محددا مقارنة بالأجر الوطني الادنى المضمون.