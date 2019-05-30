«قروض بـ500 مليون لتمويل مشاريع الشباب من عند CNMA»

تكون من دون تقديم ضمانات.. شريف بن حبيلس ل النهار:

«مشروع جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية لتخفيف العبء على الدولة»

«زيادات في رواتب 3 آلاف موظف في الصندوق قريبا وتوسيع مشروع دور الفلاح عبر ربوع الوطن»

أكد الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي استعداده الكامل لتمويل المشاريع المصغرة للشباب في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي نادى إليها الوزير الأول، مؤخرا.

والمندرجة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

وقد تم تحديد قيمة التمويل من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بخمسة مليون دينار، أي خمسمئة مليون سنتيم أو أكثر.

وذلك بالاستناد إلى نوع الاستثمار الذي سيقبل عليه الشاب أو التعاونيات الفلاحية لهذه الفئة، وأوضح شريف بن حبيلس الرئيس المدير العام للصندوق في لقاء جمعه بـ«النهار».

بأن المشروع هذا متواجد لدى السلطات من أجل الدراسة والموافقة عليه، قبل الانطلاق في تجسيده.

وأكد على أن التمويل الذي يقترحه الصندوق لا يجبر الشاب على تقديم ضمانات مصادق عليها من طرف الموثقين.

وإنما الضمان يكون من طرف الصندوق بموجب عقد التأمين للقرض الذي سيحصل عليه، كما أن التسديد تحدد آجاله بالنظر إلى قيمة الدين

«مهمتنا هنا لا تنتهي بمنح القرض للشاب وإنما ستكون هناك مرافقة من طرف خبراء وتقنيين طيلة مراحل تجسيد المشروع وعمر الاستثمار».

إلى ذلك، أودعت CNMA، مؤخرا مشروعا لدى الجهات الوصية يتمثل في التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

لفائدة الفلاحين والمربين يعتبر الأول من نوعه ويمكن الصندوق من تخفيف العبء على السلطات في عمليات التعويض، حتى تتكفل الأخيرة فقط بالتعويض عن الخسائر الكبرى.

وجاء التفكير في إطلاق المشاريع سالفة الذكر، بعد تمكن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من بلوغ 14 مليار دينار كرقم أعمال، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بثمانية من المئة.

مما مكنه من تعويض المتضررين من فئتي الفلاحين والمربين بإجمالي قدر بثمانمئة وخمسين مليار سنتيم.

وكشف، شريف بن حبيلس، عن توسيع شبكة انتشار CNMA عبر مختلف ولايات الوطن من خلال إنشاء 75 مكتبا محليا، في انتظار توسيع رقعة انتشار دور الفلاحين.

ومراكز التكوين لاحقا عبر العديد من ولايات الوطن على غرار ورڤلة ووهران وتلمسان ومستغانم، من أجل تكوين فئتي الفلاحين والمربين بصفة مجانية.

وبخصوص الأرباح التي حققها الصندوق التي حققها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

كشف المدير العام عن تحقيق صافي بمئة مليار سنتيم، سيخصص جزءا منه –حسب بن حبيلس– في رفع رواتب قرابة ثلاثة آلاف فلاح قريبا.