«قروض بمليار سنتيم لـ 200 ألف فلاح »

مدير التأمينات الفلاحية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لـ النهار:

تكليف خبراء بمعاينة المزارع المتضررة من الاضطربات الجوية الأخيرة

80 مليار سنتيم تعويضات للفلاحين خلال سنة 2017

20 مليون دينار تعويضات للفلاحين في الحرائق خلال صيف 2017

كشف مدير التأمينات الفلاحية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عماري جمال، عن منح قروض مصغرة لصالح الفلاحين المؤمّنين لدى الصندوق للاستفادة من مبلغ يصل إلى مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الصندوق قدم تعويضات خلال السنة الماضية بمبلغ قدره 800 مليون دينار، أين خصص مبلغا قدره 20 مليون دينار لضحايا الحرائق.

وقال، عماري جمال، في تصريح خص به «النهار»، إن التقلبات الجوية الأخيرة ألزمت الصندوق بتوجيه لجان مختصة لإحصاء المحاصيل الزراعية التي تعرضت إلى السيول الجارفة والرياح القوية التي هبّت خلال الأسبوع الماضي على عدد من الولايات.

وقال ذات المتحدث، إن الرياح القوية التي تعرض إليها الفلاحون تسببت في خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاضطراب الجوي أثّر على الكثير من الفلاحين بسبب تواصله لقرابة شهر ونصف، مؤكدا أنه تم تنصيب لجان وخبراء متخصصين لمعاينة المحاصيل الزراعية عبر جميع ولايات الوطن، مضيفا أن اللجنة ستعاين المحاصيل التي يمتلك أصحابها عقود التأمين لدى الصندوق فقط.

وأضاف ذات المسؤول أن الفلاحين الذي لا يملكون عقودا لا يمكن معاينتهم، مشيرا إلى أن الغرف الفلاحية الموزعة عبر ولايات الوطن تقوم بمعاينة محاصيل المتضررة.

كما أضاف عماري أن نسبة الفلاحين المؤمّنين في الجزائر لا تتعدى 1 من المئة من إجمالي عدد الفلاحين، مؤكدا أن حوالي 200 ألف فلاح فقط لديهم عقود تأمين، مشيرا إلى أن هناك تحفيزات وتسهيلات لصالح الفلاحين، على غرار دفع قيمة التأمين بعد جني المحصول أو جدولة المبلغ على مراحل في التسديد.

وقال ذات المتحدث إن الصندوق بصدد إطلاق مشروع القرض المصغر لصالح الفلاحين الذين يملكون عقود تأمين من الاستفادة من مبلغ يقدر بحوالي مليار سنتيم، حسب مساحة الأرض وطبيعة المحصول وعدد الماشية.

مضيفا أن هذا الملف موجود على طاولة وزارة المالية من أجل التأشير عليه، مؤكدا أن هذه القروض تكون متبوعة بعروض تأمينية من أجل حماية الفلاح من القرض أو المنتوج.

وأضاف عماري أن قيمة التعويض الذي منحة الصندوق للفلاحين قدر بـ800 مليون دينار خلال السنة الماضية، مؤكدا أنه تم تعويض الفلاحين الذين يملكون محاصيل زراعية ومواشي، أين خصصت لهم قيمة تعويض الحرائق خلال فصل الصيف من العام الماضي تقدر بـ 20 مليون دينار.