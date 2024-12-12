قروض بنكية بـ 150 مليون للسياحة والدراسة والعلاج.. هذه الشروط

قال سمير رزاق مدير الصيرفة الإسلامية ببنك ABC الجزائر، أنه تم إستحداث منتجات جديدة لتمويلها من طرف البنك. خاصة مع التسهيلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف سمير رزاق في تصريح “للنهار أونلاين”، أن البنك حاليا يقوم بتمويل اقتناء مستلزمات المنزل على غرار الأدوات الكهرومنزلية. بالإضافة كذلك إلى منتج تمويل السكنات “اقتناء عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك”.

وأضاف المتحدث، أنه مع صدور قانون المالية الجديدة الذي أدرج تسهيل جديد، ستكون هنالك منتجات جديدة للأفراد تخص الخدمات. أين سيتم إدراج 3 منتجات جديدة تتمثل في تمويل المصاريف الصحية، تمويل مصاريف السفر والسياحة. وكذا مصاريف التمدرس والدراسة.

وأوضح سمير رزاق، أن الحد الأقصى للقروض يصل إلى 150 مليون سنتيم، ومدة التسديد في ما يخص الخدمات تتراوح من 24 إلى 36 شهرا.

كما كشف في سياق ذي صلة، أن المستفيد من هذه القروض يجب أن يكون لديه راتب شهري موطن في البنك، أو حساب على مستوى بريد الجزائر. كما يتعهد بالإلتزام بالإقتطاع من حسابه البنكي مسبقا.