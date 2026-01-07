قروض بنكية لإنشاء غرف التبريد أو مخازن التبريد

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيبازة، كافة المنتجين الفلاحين ملاك الأراضي الخاصة و أصحاب عقود الامتياز. أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد وضعت في فائدتهم برنامج هام مدعم.

وأشارت المديرية في بيان لها، أنه سيتم منح قروض بنكية بسقف 150 مليون دينار جزائري موجهة لإنشاء غرف التبريد أو مخازن التبريد بسعة 300 م3 - 5000م 3. بما يتناسب مع النشاط والقدرات الإنتاجية لكل مستثمر لديه منتوج قابل للتخزين ( قرض التبريد).

وأشارت المديرية، إلى أن البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي المعنية بتمويل هذا الجهاز هي BEA-BDL ،BADR-CNEP .BANQUE-CPA -BNA-

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور