قروض تصل إلى 400 مليون لإعادة تهيئة السكنات

أعلن بنك ABC الجزائر، عن إطلاق منتوج جديد في إطار الصيرفة الإسلامية ويخص إعادة تهيئة السكنات عن طريق قروض يقدمها البنك.

وقال فلاق عريوات محمد أمين مسؤول جهوي للصيرفة الإسلامية ببنك ABC على هامش معرض القروض، الإيجار والإستثمار، أن البنك يقدم حاليا خدمات متنوعة للزبائن في إطار الصيرفة الإسلامية. حيث أطلق اليوم منتوج جديد يخص إعادة تهيئة السكنات عبر نافذة الصيرفة الإسلامية “البراق”. أين يقوم البنك بمنح قروض تتراوح من 300 مليون إلى 400 مليون سنتيم حسب الدخل الفردي للمواطنين.

وأشار المتحدث، إلى أن تمويلات إعادة تهيئة السكنات تتراوح مدة التسديد بها من سنتين إلى 10 سنوات. مضيفا أن البنك أطلق عدة خدمات في إطار الصيرفة الإسلامية على غرار منتوج “كروستي” عبر صيغة المرابحة، حيث يقوم البنك بشراء حصة من السيارات وطرحها للزبائن بصيغة المرابحة .

وأضاف فلاق أمين، أن بنك ABC سيغتنم الفرصة من خلال تواجده بالمعرض، لعرض مجموعة من المنتجات الجديدة على الزبائن. أهمها إطلاق منتوج “إجارة” وهو صيغة تمويل متوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية موجهة للأفراد والمؤسسات على حد سواء. بالإضافة كذلك إلى إطلاق قرعة خاصة بالصيرفة الإسلامية تجسيدا لالتزام البنك بتطوير عرض حديث وشامل ومتاح للجميع. ناهيك عن إستعراض آخر منتجات البنك وخدماته في مجال الصيرفة الإسلامية والتقليدية الموجهة للأفراد والمؤسسات.

