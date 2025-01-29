قروض “حلال” لاقتناء سكنات ترقوية حرة

سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في شراء سكنات ترقوية حرة، الاستفادة من قروض بقيم متفاوتة على الطريقة الإسلامية بشروط.

أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب بنك”، منتوجا جديدا لفائدة زبائنها يمكنهم من اقتناء سكنات ترقوية حرة “LPL”، من خلال الحصول على قروض مالية مدعمة من طرف السلطات.

وقالت مديرة الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك يمينة بلحساني، في تصريح حصري خصت به “النهار أنلاين” اليوم الأربعاء، بأن المنتوج الجديد عبارة عن تمويل لسكنات ترقوية حرة جماعية وليس فردية، لتمويل الشقق المقتناة من مرقين عقاريين عموميين كانوا أو خواص، قبل أن تؤكد هنا على أن التمويل هذا يتم بشرط أن يكون سعر الشقة محدد بإثنى عشر مليون دينار أي بما يعادل مليار ومائتي مليون سنتيم “تمويل الشقة سيكون بصيغة المرابحة”، وبشرط أن لا يتعدى راتب الزبون إثنى عشر مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وعن نسب الفوائد المترتبة عن القرض، ردت المتحدثة بالقول “هذا النوع من القروض الحديثة ستتحمل الخزينة العمومية أعباء نسب الفوائد.

وقدتم إطلاق هذا المنتوج الذي يخضع لدراسة وموافقة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير، كتطبيق لمضامين مرسوم تنفيذي صدر العام الماضي

..وتمويل لعقارات الشركات لبناء مصانع ومقرات

إلى ذلك، أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، منتوجا آخرا يتمثل في تمويل العقارات الموجهة للاستغلال من طرف المؤسسات والمهنيين لإنشاء مصانع أو مقرات.