قروض حلال لاقتناء مساكن لكل من يتقاضى 3 ملايين

إدارة صندوق التوفير والاحتياط ضبطت آجال التسديد في حدود 35 سنة

الاستعانة بشريك لدفع المستحقات مسموح.. واشتراط العمر بين 21 و 73 سنة

الجنسية الجزائرية شرط أساسي والإقامة داخل الوطن أو خارجه لا تهم

اشترطت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن عن طريق قروض حلال، راتبا شهريا يساوي أو يزيد مرة ونصف المرة، الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ثلاثة ملايين سنتيم فما فوق.

ووضعت إدارة “كناب بنك” جملة من الشروط أمام زبائنها الراغبين في اقتناء مسكن بقروض حلال، بعدما أعلنت صراحة خدمتها الخاصة بـ”الصيرفة الإسلامية”، والتي كانت بموافقة ومصادقة من طرف هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وكذا الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، أبرزها أن يكون عمر الزبون يتراوح بين ٢١ و ٧٣ سنة، وأن يكون من جنسية جزائرية، بغض النظر عن مكان الإقامة، سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، حيث أكد البنك على أن السكن محل الاقتناء يتم تملّكه عن طريق إيجارة لفترة محددة بعامين وتصل إلى ٣٥ سنة، كما يمكن الاستعانة – حسب شروط البنك – بشريك في دفع المستحقات الشهرية، وأشارت إلى أن التمويل البنكي يصل إلى ٨٠ من المئة من إجمالي قيمة السكن، والذي يستحيل أن يتنازل عنه البنك، أي تملكه، إلا بعد دفع كامل الأقساط.

ويعطي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الأولوية في التمويل للمساكن التي يتم اقتناؤها من عند خواص، في انتظار الشروع لاحقا في تمويل المساكن العمومية المنجزة من طرف الدولة، على غرار المساكن الترقوية المدعّمة “LPA” والمساكن الترقوية العمومية “LPP”.

وسيدشّن “كناب بنك” ٣٠ وكالة مخصصة لـ”الصيرفة الإسلامية” عبر ربوع الوطن، لتصل إلى خمسين مع مرور الوقت مع البنوك الخاصة.

وتشمل منتوجات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الخاصة بـ”الصيرفة الإسلامية”، حساب “الصك” لفائدة الزبون العادي والحساب الجاري لفائدة ممتهني التجارة وكذا “إيجارة تمليكية”، تكون عبر شراء البنك لمسكن لفائدة الزبون يكون من اختياره، ليتنازل عنه بعد تسديد الدين المترتب عليه.

وكان وزير المالية قد أوضح بأن الهدف المتوخى من إطلاق “الصيرفة الإسلامية”، يكمن في استقطاب الأموال المكتنزة في البيوت وتلك المتداولة في السوق الموازية.