قروض “حلال” لزبائن “BNA” لشراء مساكن.. قريبا

بهوامش ربح تنافسية مع تحمّل البنك للرسوم والأعباء

سيكون بإمكان زبائن البنك الوطني الجزائري، الاستفادة من قروض على الطريقة الإسلامية لاقتناء مساكن تنتهي بعقود تمليكية مباشرة عقب تسديد الدين، مع تحمّل البنك بعض الرسوم والأعباء كانت تقع على عاتق الزبون.

وكشف رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري في البنك الوطني الجزائري، إسماعيل شعلال، في تصريح خصّ به “النهار”، عن سلسلة من المشاريع سيطلقها البنك لاحقا، تشمل إلى جانب “الإجارة التمليكية” التي ستكون بهامش ربح تنافسي مقارنة بالبنوك الأخرى، منتجات جديدة تتعلق بالتمويل الاصطناعي موجه خصيصا للمستثمرين، يكون بصيغة المرابحة، إلى حين إطلاق مشاريع أخرى لها علاقة بالخارج، خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وتوسيع شبابيك “الصيرفة الإسلامية” لتشمل الولايات العشر المستحدثة مؤخرا، ويرتفع بذلك العدد مع نهاية السنة إلى ١٥٣ شباك.

ويطمح البنك الوطني الجزائري – حسب محدثنا- إلى توسيع رقعة انتشاره حتى في “مناطق الظل”، والرفع من عدد زبائنه، من خلال إطلاقه لـ”شهر الشمول المالي” الممتد من السادس أفريل الجاري إلى غاية السادس من ماي الداخل، عبر 61 مركزا جامعيا و30 مجمعا تجاريا و 34 مجمعا صناعيا و25 ساحة عمومية و16 مجمعا إداريا وغيرها، حيث أكد المتحدث، بأن الغرض الأساسي من إطلاق الأيام الإعلامية هذه، يكمن في التعريف بمنتجات المؤسسة والمنتجات المجانية التي تقدم للزبون وتشجيعه على فتح حساب بنكي، وذلك عملا بتوصيات وزير المالية، حيث تمكن البنك من تسليم أزيد من خمسة وثلاثة آلاف بطاقة للزبائن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، علما أن عدد البطاقات – حسب إحصائيات نهاية سنة 2020 – كانت مقدرة بمائتي ألف بطاقة على اختلاف استعمالاتها.