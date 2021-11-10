قروض للمحبوسين المفرج عنهم

سلم اليوم عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام رفقة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قروض مصغرة لفائدة عينة من المحبوسين المفرج عنهم. وهذا لفائدة عينة من المحبوسين المفرج عنهم في إطار عملية تشمل 800 استفادة من قرض مصغر.

مراسيم التسليم جرت اليوم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة وتهدف هذه المبادرة إلى الدفع بعملية الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. والتي تعد من أولويات برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة.

وأوضح بيان الوزراة أنه سيتم تحضير معرض خاص بمشاريع المحبوسين المفرج عنهم والمستفيدين من القروض المصغرة. بالإضافة إلى منتجات اليد العاملة العقابية والأعمال الفنية والحرفية لعينة من المحبوسين.

والجدير بالذكر تم استفاد 1925 مفرجا عنه، منهم 67 امرأة، من القرض المصغر منذ التوقيع على الغتفاقية التعاون بين وزارة العدل وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

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وكان أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عفوا رئاسيا لفائدة المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.

وستمس إجراءات العفو الرئاسي 3000 محبوس.

وسيكون هناك عفو كلي لغير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم او باقي لعقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها.

بالإضافة الى عفو كلي للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 6 أشهر.