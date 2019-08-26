قروض للمساجين لإنشاء مؤسسات بعد قضاء عقوبتهم

أعلنت وزارة التضامن الوطني عن اتفاقية تمكن المحبوسين من الإستفادة من قرض مصغر بعد قضاء عقوبتهم.

وحسب ما نشرته وزارة التضامن الوطني على صفحتها على الفايسبوك، فإن المسبوقين يمكنهم الاستفادة قرض لانشاء مؤسساتهم.

و تنص الإتفاقية المبرمة بين الإدارة العامة للسجون والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على منح قرض لنزلاء السجون بعد قضاء عقوبتهم وفق شروط.

وأكدت مصالح وزارة التضامن أن الاتفاقية توضح كيفية الحصول على القرض الذي يستفيد من المسجون.

وتمنح هذه الاتفاقية لكل مسجون عدة أنماط من التمويل المتوفرة وعدة طرق لتسديد الدين.