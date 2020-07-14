قروض مصغرة بقيمة 10 ملايين سنتيم للنساء الماكثات بالبيت في المناطق الريفية

وتدخل التمويلات ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول عبد العزيز جراد، لصالح الشباب والمرأة الريفية الماكثة في البيت وذلك في إطار المخطط الحكومي الهادف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهاتين الفئتين وكذا فئات أخرى في المجتمع.

وصرح جراد، لدى تدخله بالإذاعة المحلية لسيدي بلعباس، بأنه فضلا عن منحه اليوم لنحو 20 إعانة مالية ضمن برنامج السكن الريفي، فإن هذه الإعانة ستشمل قريبا ما لا يقل عن 300 عائلة بالولاية.

وأعلن الوزير عن توزيع 170 قرض مصغر للمرأة الريفية الماكثة في البيت بقيمة 10 ملايين سنتيم للواحد بذات الولاية، في انتظار أن تشمل العملية 560 قرض آخرو ستسمح هذه القروض للريفيات الماكثات في البيت ب”القيام بنشاطات اقتصادية واجتماعية في مجالات متنوعة تساعد بفضلها على “تحسين المدخول المالي لأسرها”، كما أوضح جراد.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الاهتمام أيضا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين سيستفيد القاطنون منهم بولاية سيدي بلعباس من 45 قرضا مصغرا، في إطار الإجراءات المتخذة لمساعدتهم على الاندماج في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

و لنفس غرض الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي، خصصت الحكومة للشباب العاطل عن العمل بذات الولاية 400 قرض مصغر، وأكد جراد في هذا الشأن أن “الوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد”لا يجب أن يلهينا عن ضرورة التكفل ومرافقة هذه الفئة من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي”.