قروض من 150 إلى 300 مليون سنتيم لتمويل الحج والعمرة وتهيئة السكنات

أعلن بنك ABC الجزائر، أنه سيتم إطلاق 4 منتجات جديدة تتمثل في تمويل الدراسة. الحج والعمرة وحتى تهيئة السكنات والدراسة قريبا في إطار الصيرفة الإسلامية.

وقال مهدي العاقل مسؤول تجاري للصيرفة الاسلامية ببنك ABC الجزائر. خلال دورة تكوينية حول مفهوم التمويل الإسلامي في الإعلام الإقتصادي المتخصص. أن البنك سيفتتح 3 فروع جديدة له بكل من ولايات قسنطينة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، قبل نهاية سنة 2025. ليصل عدد فروعه إلى 15 فرعا عبر التراب الوطني.

كما أشار العاقل، إلى أن البنك سيعمل على توسيع نطاق منتجاته التمويلية من خلال إطلاق صيغة “البراق سوقنا، والإجارة” وكذا إطلاق 4 منتجات جديدة تتمثل في تمويل مصاريف الحج والعمرة، المصاريف الصحية، تمويل مصاريف السفر والسياحة وكذا تمويل الدراسة.

وأوضح المتحدث، أن تمويلات الحج والعمرة تصل إلى قروض بقيمة 150 مليون سنتيم ومدة التسديد تتراوح من 12 إلى 36 شهرا. وتكون لشخص واحد أو عدة أشخاص ذات الاصو. بالإضافة كذلك إلى قروض بقيمة 150 مليون من أجل الدراسة والتكوين.

من جهتها قالت كتوش رشا حنين مكلفة بخدمات تمويل الأفراد بمديرية الصيرفة الإسلامية ببنك ABC الجزائر. أن البنك أطلق 4 تمويلات جديدة تخص الصحة والخدمات الصحية تمويلات السياحة والاسفار وتمويلات الخدمات التعليمية والدراسية والعمرة والحج.

وأضافت المتحدثة، أن مدة تسديد القروض تتراوح من المدة من 6 الى 36 شهرا فيما يخص تمويلات الحج والعمرة وتمويلات تهيئة السكنات تصل إلى 300 مليون سنتيم ومدة التسديد تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات شريطة أن يكون المسكن ملكية خاصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور