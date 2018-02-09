قرى ومداشر تيزي وزو .. يد واحدة في “الوعدة”

ما من مناسبة تحتفل أو وعدة تقام بقرى ومداشر تيزي وزو إلا و شبابها حاضرون يهتمون بكل التفاصيل.

يهبون كرجل واحد لانجاح أي نشاط يعود بالفائدة لقريتهم ويلم شمل سكانها كعائلة واحدة ويحافظ على التضامن والأخوة فيما بينهم.

فقبل أية مناسبة يقوم الشباب بالتخطيط لها مسبقا لانجاحها وذلك في اجتماع وبوجود أعيان القرية الذين يشاركون في اتخاذ القرارات.

حيث يتم توزيع المهام فيما بينهم لتنظيم أنفسهم حسب ما يتفنه كل واحد في حياته اليومية.

وهو ملزم على أداء المهمة الموكلة له حتى النهاية.

والملفت للنظر في أية مناسبة تحييها فرى تيزي وزو نجاحها ومرورها بدون أية مشاكل.

رغم الامكانيات البسيطة التي تحضر بها وهذا بفضل التنظيم المحكم فيها والذي يمكن ملاحظته من مدخل القرية.

لشباب متحمسين بقمصان موحدة اللون دالة على أنهم من المنظمين يستقبلون الضيوف بابتسامة عريضة ويوجهونهم.