قريبا.. أداء الزكاة رقميا

تم عقد اجتماع تنسيقي جمع إطارات من الديوان الوطني للأوقاف والزكاة برئاسة يوسف عزوزة - مدير الأوقاف والزكاة، بوفد من إطارات مؤسسة بريد الجزائر ترأسه صبار علي رضا – مدير النقدية.

وخصِّص هذا اللقاء لتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني على غرار تطبيق “بريدي موب”. والموقع الإلكتروني للديوان، بالإضافة إلى اعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، كخطوة مهمة نحو تسهيل أداء الزكاة رقمـيًا.

وتدخل الإجراءات الجديدة في إطار رقمنة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، وتفعيل آليات الدفع الإلكتروني.

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