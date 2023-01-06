قريبا.. أول محامي روبوت سيرافع في المحاكم

فجرت شركة DoNotPay، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث سيرافع أول محامي روبوت طورته، بالمحكمة الشهر القادم، مدافعا عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية.

وحسب الشركة، فإن الروبوت سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة. ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.

وستعقد هذه الجلسة الغريبة في شهر فيفري القادم. إلا أن صانعي الروبوت لم يكشفوا عن مكان انعقاد المحاكمة.

وسينفذ المدعى عليه كل توجيهات الروبوت مهما كانت. مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم.

وتم تدريب الروبوت على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.

وحرص الخبراء الذين زودوا الروبوت بالمعلومات على الالتزام بالقوانين وتقليص التحايل عليها لأقل قدر.

كما عُدّل برنامج تطبيق ذكاء اصطناعي بحيث لا يتفاعل الروبوت تلقائيا مع كل ما يسمعه في المحكمة.

وسيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد.

والهدف من هذا الروبوت بحسب مطوريه أن يحلّ مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين في القضايا.