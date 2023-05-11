قريبا.. إستثمار سوناطراك وسونلغاز في أوغندا 

أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مباحثات التي أجراها اليوم بكامبالا، مع نظيره الاوغندي، روث نانكبيروا سسنتامو. حيث توجت بالإتفاق على وضع خطة عمل لتجسيد عدة مشاريع ثنائية في مجالي المحروقات والكهرباء.

وخلال المحادثات أتفق الطرفان على تعزيز علاقات التعاون الثنائي الطاقوي وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتكوين. وبالأخص في مجالات التنقيب واستكشاف المحروقات وإنتاجها ونقلها، والتكرير، والبتروكيماويات، من خلال دراسة إمكانيات تواجد سوناطراك في أوغندا.

كما بحث الطرفان فرص الشراكة والاستثمار في مجال نقل وتوزيع الكهرباء, وكذا تعزيز وصيانة الشبكة الكهربائية، والتكوين ونقل المعرفة والخبرة الجزائرية في هذا المجال. بالإضافة إلى التطرق إلى فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة وتوزيع المنتجات البترولية في أوغندا.

وتم وضع خطة عمل لتجسيد عدة مشاريع في هذه المجالات والتحضير، لهذا الغرض، لزيارة خبراء من سوناطراك ومن سونلغاز الى أوغندا في شهر جوان المقبل.

و تندرج هذه المساعي في إطار رغبة الجزائر في تكثيف التبادلات مع البلدان الإفريقية، لاسيما ضمن استراتيجية التطوير لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الإفريقية.

و جرت المحادثات بين الوزير عرقاب ونظيرته الأوغندية, بحضور الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز, ورئيسة الشركة الأوغندية للمحروقات, وإطارات من وزارة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية.

و يأتي اجتماع الوزير مع نظيرته الأوغندية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى كامبالا تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, على رأس وفد هام من القطاع.

و ضمن هذه الزيارة، استقبل وزير الطاقة والمناجم، بالقصر الرئاسي بكامبالا, من طرف الرئيس الأوغندي, يويري موسيفيني, حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وأوغندا في مجالات الطاقة والمناجم.