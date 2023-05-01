قريبا.. إستلام مشروع نقل الوقود عبر الأنابيب من سكيكدة إلى العلمة 

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال عبد القادر شافي، اليوم ، عن جاهزية مشروع نقل الوقود بواسطة الأنابيب بين مدينتي سكيكدة والعلمة. وسيجري استلامه نهاية سنة 2023 أومطلع عام 2024″.

وعلى هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل أوضح شافي “الأمر يتعلق بمشروع هام يتمثل في ربط مركز نفطال العلمة بواسطة الأنابيب إبتداء من سكيكدة مرورا بمدينة الخروب في قسنطينة”.

وأكد ذات المسؤول أن هذا المشروع سيسمح فور استلامه بتسهيل عملية نقل مادة الوقود، كما سيفسح المجال لانطلاق مشروع آخر مماثل. ويتمثل في نقل الوقود بواسطة الأنابيب من مدينة العلمة إلى البويرة. وذلك في إطار السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى بلوغ استقلالية في مخزون الوقود تساوي 30 يوماً والتي تتجاوز حاليا 20 يوماً”.

وأشرف اليوم عبد القادر شافي على تدشين محطتين متعددتي الخدمات بمدينة العلمة شرق ولاية سطيف بعد إعادة تأهيلهما كلياً. ووأيضا تدشين المقر الإداري لمقاطعة التسويق نفطال بعاصمة الولاية.

حيث أكّد المدير العام لنفطال أنّ تدشين مثل هذه المنشآت وعصرنة هياكل المؤسسة “يندرج في إطار رفع سقف نوعية الخدمات المقدمة للمواطن الذي باشرته مؤسسة نفطال. كمرحلة أولى بالمحطات الـ 34 المتواجدة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب”.

وفي ذات السياق اكد شافي أنّ “العمل جارٍ لتعميم استراتيجية الرفع من جودة الخدمات من خلال إعادة تهيئة المحطات المنجزة”، مضيفاً: “بلغنا مرحلة الاعتناء بالجانب الأمني وإعطاء أولوية كبيرة للمواطن المستهلك الذي أصبح يقارن الخدمات المقدمة له بما يقدم خارج الوطن في الدول المتقدمة”.

وأردف: “نعمل دون توقف لجعل الزبون هو سفير مؤسسة نفطال”، مبرزاً أنّ “ذلك لن يتأت إلا عندما تقدم له خدمة في المستوى تنال استحسانه، وقد أخذت المؤسسة على عاتقها هذا الجانب.