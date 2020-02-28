قريبا.. إطلاق أرضية جديدة للتداول الإلكتروني ببورصة الجزائر

كشفت بورصة الجزائر أمس الخميس، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، عن إطلاق أرضية جديدة للتداول الإلكتروني قريبا تستجيب للمعايير الدولية.

وقام المدير العام لبورصة الجزائر بعرض تفاصيل الأرضية الجديدة على وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة.

وتلقى ياسين جريدان وياسين وليد، شروحات حول سير جلسة تفاوض على مستوى مقصورة البورصة من طرف المدير العام للبوصة واللجنة المراقبة للعمليات.

وأضاف ذات المصدر، أن زيارة الوزيرين كانت فرصة لعرض الحلول القابلة للتطبيق من أجل تطوير السوق المالية.