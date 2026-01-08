قريبا.. إطلاق شباك وحيد رقمي للمصدرين

تحضر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لإطلاق شباك وحيد رقمي خاص بالمصدرين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص آجالها. حسبما كشف عنه، وزير القطاع، كمال رزيق، اليوم الخميس.

وفي عرض قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. جرت برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة.أوضح رزيق أن مصالحه تعمل على “التحضير لإطلاق شباك وحيد رقمي للمصدرين، الناشطين في مختلف القطاعات. يسمح بتبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة معالجة الملفات.”

ومن خلال هذه الأداة الرقمية الجديدة، سيتمكن المتعاملون من الحصول على الوثائق اللازمة لعملياتهم التصديرية في أقل فترة زمنية ممكنة. دون التنقل إلى الجزائر العاصمة، كما يمكنهم أخذ مواعيدهم الكترونيا. لتسهيل دراسة انشغالاتهم، حسب الوزير.

واعتبر رزيق أن هذا الشباك يمثل “أكبر نقلة في مجال التصدير، حيث سيسمح بالمساهمة بقوة في الرفع من الصادرات. الوطنية خارج المحروقات وتعزيز تنافسية المنتوجات. الجزائرية في الأسواق الخارجية”.

وبالمناسبة، نوه بالجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المتعاملين المنخرطين في ديناميكية التصدير، حيث بلغ عدد المصدرين. خلال الأشهر العشرة الأولى. من السنة المنقضية 2025، حوالي 1800 مصدر.

ومن بين هؤلاء المصدرين، قام 788 متعاملا بالتصدير نحو القارة الإفريقية و 961 نحو دول أوروبا بينما بلغ عدد المصدرين نحو آسيا 430 متعاملا. حسب الارقام التي قدمها رزيق.

ولدى تطرقه إلى الهيئتين الوطنيتين المتخصصتين في ترقية الصادرات خارج المحروقات ومتابعة و تأطير الواردات، اللتان أمر رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، باستحداثهما، كشف الوزير أن تحديد التنظيم الداخلي دخل مراحله الأخيرة، تمهيدا للمصادقة عليه.

ويأتي استحداث الهيئتين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي أمر بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”. واستحداث هيئتين يعهد للأولى دعم وتحفيز الصادرات، فيما ستتخصص الهيئة الثانية. في تنظيم وتأطير الواردات.